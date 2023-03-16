16 марта, 17:15,
обновлено 16 марта, 17:33

Президент Черногории распустил парламент за три дня до президентских выборов

Президент Черногории распустил парламент за три дня до президентских выборов
Президент Черногории Мило Джуканович
© Filip Filipovic/ Getty Images

Согласно конституции республики, парламентские выборы должны пройти не ранее 60 и не позднее 100 дней с момента роспуска

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Президент Черногории Мило Джуканович распустил парламент за три дня до президентских выборов. Указ президента распространило в четверг национальное телевидение.

"Распускается 27-й созыв Скупщины [парламента] Черногории. Указ вступает в силу в день подписания", - говорится в документе.

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Согласно конституции республики, парламентские выборы должны пройти не ранее чем через 60 и не позднее чем через 100 дней с момента роспуска.

Ранее спикер парламента Черногории Даниела Джурович назначила президентские выборы в республике на 19 марта. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет большое значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера. Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух сроков подряд.

Джуканович на разных должностях являлся лидером Черногории с 1991 года: он пять раз занимал пост премьера, а также был президентом страны с 1998 по 2002 год и с 2018 по 2023 год. 

Теги:
ЧерногорияДжуканович, Мило
© Информационное агентство ТАСС
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