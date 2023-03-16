Запад готовит Киев к наступлению, в ООН не видят нарушений ВСУ. Ситуация вокруг Украины

Страны Запада активно готовят Украину к предстоящему наступлению. Так, в четверг одной из главных тем телефонного разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном стали вопросы обеспечения Киева боеприпасами. О необходимости скорейшей поставки боеприпасов на Украину заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Члены независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине сообщили, что выявили "незначительное число" нарушений законов ведения войны украинскими военнослужащими.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также живой силе и технике противника в 186 районах, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он сообщил, что ВС РФ на краснолиманском направлении уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ.

В результате действий подразделений Южной группировки войск РФ на донецком направлении противник потерял до 275 военнослужащих, отметил Конашенков. На купянском направлении было уничтожено до 50 украинских военных, а на южнодонецком и запорожском направлениях - до 60 бойцов ВСУ. На херсонском направлении за сутки ВС РФ уничтожили свыше 35 украинских военнослужащих.

Ракеты не сбиваются

В ВСУ признались, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) малоэффективна против ВС РФ. Как заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, киевским войскам не по силам сбить баллистические ракеты, в частности, "Искандер-М". "Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО), такие как "Смерч", - рассказал он в интервью украинскому "24-му каналу". - Все эти ракеты летят быстро, по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Для того, чтобы сбить то, что уже падает, нужны специальные зенитные ракетные системы. К баллистике мы также относим и зенитные управляемые ракеты С-300". Кроме того, вне досягаемости ВСУ сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс", "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности.

Ранее Игнат уже заявлял, что украинская система ПВО не способна сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22.

Обеспечение Киева боеприпасами

Вопросы обеспечения Киева боеприпасами стали одной из главных тем телефонного разговора главы МИД Украины с госсекретарем США.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США сообщила, что Соединенные Штаты и Великобритания готовятся предоставить Украине "тысячи артиллерийских снарядов и ракет НАТО и советского образца, чтобы помочь пополнить запасы для предстоящего украинского наступления".

О необходимости скорейшей поставки Киеву боеприпасов заявил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Выступая с заявлением в Бундестаге, он заверил, что Германия вместе с европейскими партнерами продолжит оказывать военную помощь Украине.

Правительство Швеции приняло решение о поставке на Украину восьми самоходных артиллерийских установок Archer. Согласно дополнительным поправкам к бюджету, представленным в парламент, кабинет также просит передать Киеву 10 танков Leopard 2 и 50 боевых машин пехоты Stridsfordon 90.

Подержанные самолеты от Польши

Украина в ближайшие дни получит первые четыре истребителя МиГ-29, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он отметил, что у Варшавы имеется более 10 таких машин, "остальные самолеты сейчас проходят сервисное обслуживание, будут подготовлены и переданы".

Как указал Дуда, это те самолеты, которые страна "получила от армии ГДР в свое время", уточнив, что они еще используются в системе ПВО Польши, "но это последние годы их работы".

Выводы комиссии ООН

Члены независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине выявили "незначительное число" нарушений законов ведения войны украинскими военнослужащими, говорится в распространенном отделением ООН в Вене заявлении. Основной упор в документе делается на нарушениях, якобы совершенных ВС РФ, в том числе "неизбирательном ведении боевых действий". Как сообщили в ООН, при подготовке доклада представители комиссии посетили 56 населенных пунктов на территории Украины и опросили 595 местных жителей, в том числе 348 женщин.

Сохранение украинского гражданства

Киев продолжит считать действительным украинское гражданство даже тогда, когда его обладатель подаст заявление о выходе из него в МВД РФ, заявили в украинском МИД, комментируя принятие Госдумой РФ соответствующего закона. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, "все владельцы украинских паспортов, которые не прошли предусмотренную украинским законодательством процедуру выхода из гражданства, остаются гражданами Украины".

Это значит, что на Украине продолжат считать гражданами своей страны жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В МИД Украины также заявили, что такие граждане "могут рассчитывать на защиту украинского государства". Хотя на практике Киев ведет преследование жителей новых регионов РФ, о чем свидетельствуют регулярные предъявления им обвинений Службой безопасности и прокуратурой.