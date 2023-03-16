Президент Южной Осетии пригласил Путина на празднование дня независимости республики

В 2023 году отмечается 15-летие признания Российской Федерацией государственной независимости Южной Осетии

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев пригласил президента РФ Владимира Путина в качестве почетного гостя на празднование 15-летия со дня признания независимости Республики

"В этом году мы отмечаем 15-летие признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Южная Осетия и, пользуясь возможностью, я приглашаю Вас в Южную Осетию в качестве самого почетного гостя и Вы на месте увидите теплое, родное, благодарное отношение народа Южной Осетии к Вам", - сказал Гаглоев в ходе встречи с главой российского государства в четверг в Москве.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневных военных действий погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.