16 марта, 17:38
Военная операция на Украине

Белый дом заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине

Соединенные Штаты также отвергают предложения по урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против прекращения огня на Украине и отвергают предложения по урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. Об этом сообщил в четверг на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы бы, разумеется, испытывали обеспокоенность по поводу каких бы то ни было предложений КНР, которые являлись бы односторонними и отражали бы только точку зрения России", - заявил представитель Белого дома. "К примеру, вы, ребята, видели с помпой обнародованный [ранее Пекином] план из 12 пунктов, - продолжал Кирби. - В нем содержится призыв к прекращению огня". "И хотя это звучит достаточно резонно, звучит как хорошая идея, прекращение огня в настоящее время, по сути, ратифицирует завоевания России, оно бы фактически признало [территориальные] приобретения России", - утверждал сотрудник СНБ.

"Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН", - сказал Кирби. 

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УкраинаСШАКитайВоенная операция на Украине
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