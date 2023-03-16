В Грузию прибыл глава МИД Британии

Джеймс Клеверли проведет встречи с главой МИД и премьер-министром республики Ильей Дарчиашвили и Ираклием Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 16 марта. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в четверг в Грузию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба грузинского МИД.

"Сегодня в Грузию прибыл министр иностранных дел Великобритании, нашего стратегического партнера и союзника, который проведет встречи с министром иностранных дел Грузии [Ильей Дарчиашвили], а также с премьер-министром [Ираклием Гарибашвили]. В рамках визита будут обсуждаться вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества", - приводит пресс-служба слова заместителя главы МИД Грузии Теймураза Джанджалии, который встречал Клеверли в Тбилисском международном аэропорту.

На встречах, запланированных в Тбилиси, глава МИД Великобритании затронет вопросы сотрудничества с Грузией в сферах экономики, политики и безопасности. Также запланирован визит главы МИД Великобритании на разделительную линию с Южной Осетией. Клеверли встретится и с представителями гражданского сектора.

Ранее в четверг до визита Клеверли МИД королевства сообщил, что Великобритания выделит Грузии £500 тыс. ($600 тыс.) на обеспечение "свободных и справедливых выборов" в 2024 году.