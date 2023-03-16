Вучич: сербский народ будет принимать решение о любых возможных соглашениях по Косову

Президент Сербии заверил, что он не подписывал и не подпишет соглашение о признании независимости Косова

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Любое окончательное решение по вопросу Косова будет принимать сербский народ. Об этом заявил в четверг в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич.

Отвечая на обвинения СМИ в том, что на переговорах в Охриде 18 марта он подпишет соглашение о признании независимости Косова, Вучич сказал: "Я ничего не подписал и не подпишу ничего. Хочу сказать гражданам Сербии: когда слышите такого лжеца, скажите ему в лицо, что он лжет. Я ничего не планирую подписывать. Если надо будет подписывать, решать будет народ".

27 февраля внешнеполитическая служба ЕС опубликовала "Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии". Документ включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений". По утверждению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, с текстом договора предварительно согласились лидеры Сербии и Косова на переговорах в Брюсселе. Соглашение не начнет действовать до определения порядка его имплементации.