Вучич заявил, что Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации

Как отметил президент республики, "Сербия придерживается своей политики"

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Сербия пойдет на введение санкций против России только в безвыходной ситуации. Так президент Сербии Александар Вучич прокомментировал в четверг в обращении к нации заявления сербского министра экономики Раде Басты о необходимости присоединения республики к антироссийским санкциям.

"Мы заняли позицию об отказа от санкций. Я лучше всего знаю, когда мы находимся в безвыходной ситуации и когда нам надо будет поменять политику. Я не клянусь, но мои слова значат больше, чем клятвы многих. Когда мы будем менять политику, я лично к вам обращусь. Будет ли это через месяц - не знаю, через пять месяцев - не знаю. Но наша политика выдержала уже больше года в самых тяжелых условиях, и, конечно, эту политику не изменит какой-то Баста", - сказал Вучич.

"У Сербии есть своя политика, и Сербия придерживается своей политики. <...> У каждого есть право на свое мнение, ничего ему не будет. Но Басте следовало бы перед публичными заявлениями ознакомить со своей позицией коллег по правительству", - подчеркнул президент.

13 марта Баста выразил мнение о необходимости присоединения республики к санкционной политике, направленной против России, и призвал всех министров высказаться на этот счет. После этого Движение социалистов, чьим лидером является директор ключевой сербской спецслужбы - Агентства безопасности и информации - Александар Вулин, потребовало отставки министра. От слов Басты отмежевалась его партия "Единая Сербия", его заявление вызвало массу критики в обществе.

После начала специальной военной операции России Вучич в обращении к нации сообщил, что страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. По его словам, республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о происходящем на востоке Европы и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.