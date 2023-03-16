В США призвали не зацикливаться на идее поставок Украине истребителей

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают своих союзников на коллективном Западе не зацикливаться на идее поставок Украине каких-то конкретных видов оружия и военной техники. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя решение Польши предоставить Украине истребители МиГ-29.

"Мы концентрируем внимание на том, чтобы делать все возможное, дабы гарантировать наличие у Украины того, что ей необходимо, что она может использовать. Прежде всего - на том, что ей необходимо в данный момент, чтобы отвечать на наступление со стороны России <...> и готовиться к собственным [наступательным] действиям в предстоящие недели и месяцы", - сказал глава внешнеполитического ведомства США, выступая на пресс-конференции в Ниамее. Трансляция велась на канале Госдепа на портале YouTube.

"Как я и говорил, считаю ошибкой зацикливаться на какой-то конкретной оружейной системе в какое-то конкретно взятое время", - подчеркнул при этом Блинкен.