Французские профсоюзы намерены продолжать забастовки против пенсионной реформы

Следующая манифестация запланирована на 23 марта

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Крупнейшие профсоюзы Франции намерены продолжать протестные акции и забастовки против пенсионной реформы после решения премьер-министра Франции Элизабет Борн принять соответствующий закон в обход голосования в парламенте. Об этом заявила в четверг представитель профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" Катрин Перре.

"Межпрофсоюзное собрание продолжает требовать отзыва пенсионной реформы, - зачитала она общее заявление на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFM. - Также [межпрофсоюзное собрание] призывает проводить профсоюзные собрания на этих выходных и в большой день забастовок и манифестаций - 23 марта".

Она подчеркнула, что с 19 января профсоюзы по всей стране проводят "спокойные и целенаправленные" акции протеста, с сожалением отметив, что правительство не прислушалось к молодежи и работающим французам, участвовавшим в них. Представитель CGT заявила, что принудительное принятие законопроекта через 49 статью Конституции стало "настоящим отрицанием демократии в период жесточайшего социального кризиса".

"Эта реформа жестокая, несправедливая и необоснованная, по мнению работающих граждан. Нынешнее выдающееся общественное движение показывает, что президент и правительство потерпели поражение перед Национальным собранием (нижней палатой парламента - прим. ТАСС)", - заключила она.

Ранее премьер-министр, выступая в Национальном собрании перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.