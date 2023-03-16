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обновлено 16 марта, 19:31
Военная операция на Украине

В США заявили о наличии ресурсов для оказания помощи Украине до конца сентября

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что у действующей администрации есть в Конгрессе США поддержка со стороны как демократов, так и республиканцев по поводу помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена считает, что у нее есть все необходимые финансовые ресурсы для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединенных Штатах закончится текущий финансовый год. Об этом сообщила на брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года [для поддержки Украины]", - сказала она.

Жан-Пьер отметила, что у действующей администрации есть в Конгрессе США поддержка со стороны как демократов, так и республиканцев по поводу помощи Киеву. В этой связи она добавила, что Белый дом будет "продолжать поднимать вопрос необходимости дополнительных ресурсов" для оказания помощи Украине, исходя из ситуации "на местах" в этой стране.

2024 финансовый год в США начнется с 1 октября 2023 года и завершится 30 сентября 2024 года. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на УкраинеЖан-Пьер, Карин
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