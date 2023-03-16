В Венгрии заявили, что действия Европарламента ведут к эскалации конфликта на Украине

Депутаты Европарламента выразили недовольство в связи с недавней поездкой главы МИД Петера Сийярто в Минск, где он обсуждал ситуацию на Украине

БУДАПЕШТ, 16 марта. /ТАСС/. Критика со стороны депутатов Европарламента в адрес министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто призвана скрыть их действия, ведущие к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер.

По его словам, депутаты Европарламента выразили недовольство в связи с недавней поездкой Сийярто в Минск, где он обсуждал ситуацию на Украине, и указали, что у них другой взгляд на украинский конфликт. "Это абсолютно верно, потому что венгерское правительство хочет мира, а евродепутаты и бюрократы в Брюсселе хотят войны. Мы хотим переговоров и немедленного прекращения огня, в то время как они хотят войны. Именно из-за своей "мирной" позиции евродепутаты и брюссельские бюрократы критикуют венгерское правительство и хотят втянуть нас в этот конфликт", - сказал Менцер в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Дипломат отметил, что разрешить конфликт на Украине, по мнению венгерского правительства, можно только с помощью мирных переговоров и именно эту позицию представлял глава МИД, когда ездил в Минск 13 февраля. "Он говорил там о важности переговоров и диалога и призывал все заинтересованные стороны двигаться в направлении мира, а не эскалации [конфликта]", - подчеркнул госсекретарь.

По его мнению, "каждому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что эту войну невозможно будет закончить без переговоров, диалога и открытых каналов связи". "Более того, одной из сторон [конфликта] является ядерная держава Россия, а это крайне опасно. Если вы имеете дело с ядерной державой, то предметом переговоров должен быть мир", - утверждал представитель венгерского МИД.