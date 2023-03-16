Сунак рассказал Зеленскому о планах дальнейшего предоставления военной помощи Украине

Глава британского правительства подчеркнул, что "для Украины жизненно важно иметь возможности для скорейшего изменения ситуации на поле боя"

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Глава британского правительства Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским проинформировал его о планах дальнейшего предоставления Киеву военной помощи со стороны королевства. Об этом говорится в сообщении, распространенном премьерской канцелярией по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора двух лидеров.

"Премьер-министр рассказал о состоявшихся у него в последние дни беседах с коллегами из Франции, США и Австралии и заявил, что Соединенное Королевство продолжает тесно сотрудничать с союзниками, чтобы Украина получила все необходимое ей для обороны оснащение, - сказано в документе. - Как подчеркнул премьер, для Украины жизненно важно иметь возможности для скорейшего изменения ситуации на поле боя, и он сообщил [Зеленскому] последнюю информацию о предоставлении Соединенным Королевством дальнейшей военной помощи Украине".

В ходе разговора было упомянуто, что в четверг в Великобритании проходили учения, в которых были задействованы украинские морские пехотинцы, проходящие подготовку в королевстве. Собеседники выразили уверенность в том, что присоединение Франции к программе подготовки сил морской пехоты Украины поможет стране "получить дополнительное преимущество на поле боя".