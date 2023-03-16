СМИ: в Париже на акцию против принятия пенсионной реформы собрались более 6 тыс. человек

Первые демонстранты появились на площади Согласия до начала заседания в Национальном собрании

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Число участников организованной на площади Согласия в Париже манифестации против проведения правительством пенсионной реформы в обход парламента превысило 6 тыс. Об этом сообщает в четверг телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Первые демонстранты появились там еще до начала заседания в расположенном на противоположном берегу Сены Национальном собрании (нижней палате парламента), где рассматривался соответствующий законопроект. Как убедился корреспондент ТАСС на месте событий, в центре площади протестующие разожгли костер, стащив туда металлические строительные ограждения и деревянные брусья. К месту проведения акции прибыл полицейский водомет, однако пока его не задействовали ни для тушения огня, ни для разгона демонстрантов.

К настоящему моменту произошли несколько стычек манифестантов с полицейскими: отельные группы агрессивно настроенных участников митинга выкрикивали оскорбления в адрес полиции, бросали в стоящих в оцеплении стражей порядка пиротехнику. Несколько раз полицейские применили перцовые баллончики, чтобы отогнать приблизившихся вплотную к ним людей.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, на парижской акции протеста произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Агрессивные участники демонстрации развели костер перед полицейскими машинами и начали скандировать лозунги и оскорбления в адрес полиции. После брошенных в сторону полицейского кордона петард и булыжников стражи порядка применили газ. В настоящее время беспорядки продолжаются, обстановка на площади Согласия заметно накалилась.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.

Голосование в Нацсобрании должно было завершить многодневные дебаты по предложенному правительством законопроекту. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет ряд льготных пенсионных режимов. В четверг утром Сенат Франции принял большинством голосов окончательную версию законопроекта.

Лидеры французских профсоюзов осудили решение премьера Франции провести законопроект в обход голосования в Нацсобрании и пообещали продолжить протесты и забастовки с новой силой. В то же время лидеры правых и левых оппозиционных партий пообещали вынести на голосование вопрос о доверии правительству. Ожидается, что соответствующая процедура состоится не позже понедельника.