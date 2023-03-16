Экс-глава подконтрольной Киеву части ЛНР подтвердил, что может стать послом в Казахстане

Прежний посол Петр Врублевский был снят с должности после скандала, вызванного его русофобскими высказываниями

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бывший глава администрации подконтрольной Киеву части Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Гайдай подтвердил, что украинские власти рассматривают его как кандидата на пост посла в Казахстане на смену Петру Врублевскому. Тот был снят с должности после скандала, вызванного его русофобскими высказываниями.

"Меня направят на другой "фронт", в этом случае я надеюсь, что это будет дипломатическая работа в другом направлении. Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь", - заявил Гайдай в опубликованном в четверг интервью агентству РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду уволил Гайдая с должности главы администрации подконтрольной Киеву части ЛНР. Ранее украинские СМИ сообщали, что Гайдая могут назначить послом Украины в Казахстане.

Зеленский в октябре прошлого года снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. В августе в социальных сетях было опубликовано видео, на котором Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. 23 августа в МИД Казахстана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ермухамбета Конуспаева с Врублевским, послу был выражен протест в связи с его высказываниями о русских. В сентябре в МИД Казахстана сообщили, что Врублевский находится в отпуске.

5 октября официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров заявил, что от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане, его кандидатуру сейчас согласовывают. Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин позднее сообщил, что Врублевский имеет в Казахстане нежелательный статус и должен уехать в ближайшее время.