Финляндия намерена помочь Швеции скорее вступить в НАТО, если ее примут раньше

Как заявила премьер-министр республики Санна Марин, "все заинтересованы в том, чтобы Финляндия и Швеция вместе стали членами блока"

СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Финляндия окажет Швеции помощь в скорейшем вступлении в состав НАТО в случае, если заявка Хельсинки на присоединение к блоку будет одобрена раньше запроса Стокгольма. Об этом в четверг заявила премьер-министр республики Санна Марин в интервью изданию Helsingin Sanomat.

"Если Финляндия станет членом НАТО раньше Швеции, мы, безусловно, сделаем все возможное, чтобы Швеция как можно скорее стала членом альянса. Поскольку у нас общая северная среда безопасности, все заинтересованы в том, чтобы Финляндия и Швеция вместе стали членами блока", - отметила Марин.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

Анкара считает, что Финляндия в целом выполняет условия договоренностей по меморандуму. Однако к Швеции у нее остаются большие претензии. Турция считает, что шведская сторона пока не готова к вступлению в НАТО, поскольку не выполнила своих обязательств по меморандуму. Президент Финляндии Саули Ниинистё находится в Турции с рабочим визитом, основной темой его переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом является вопрос одобрения заявки Хельсинки на вступление в состав альянса.