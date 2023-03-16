Борьбу с ДРГ отработали во всех приграничных районах Белоруссии

Как сообщил помощник президента республики Юрий Караев, вероятный сценарий подобных мероприятий также предполагает представление противником таких действий как восстания местного населения против властей

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Белорусские силовики отработали во всех приграничных районах республики оборону населенных пунктов от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые могут проникнуть на территорию страны. Об этом в четверг в эфире телеканал ОНТ сообщил помощник президента - инспектор по Гродненской области, экс-глава МВД Юрий Караев.

"Недавно министерство обороны совместно с пограничниками, органами внутренних дел, Комитетом госбезопасности отрабатывали все приграничные районы, райцентры, поселки городского типа от следующего сценария: неожиданный бросок нескольких диверсионных групп, незаконных вооруженных формирований, как мы их называем, и захват одного из райцентров с поднятием там соответствующих флагов", - сказал Караев.

Помощник президента отметил, что вероятный сценарий подобных мероприятий также предполагает представление противником таких действий как восстания местного населения против властей. "Будет показываться, что это сделала часть самого народа, который живет внутри страны, внутри Беларуси", - пояснил он.

"Кстати, далеко за примером ходить не надо: теракты в Брянской области <...>. Это пусть слабый, но прообраз такого сценария, - считает Караев. - Потому что западному обывателю, который не силен в политике, покажут поверхностную картинку. И они там будут разбираться, кто там был? Как покажут - так и будет. Вот эти все провокации с захватом польских радиостанций немцами и так далее - этому всему уже 100 лет, грубо говоря".

Белорусские силовики уже отрабатывали действия на случай возможных попыток захвата населенных пунктов в приграничье диверсантами. В частности, в октябре 2022 года сотрудники органов внутренних дел на тактико-специальных учениях в приграничной с Украиной Гомельской области отработали вопросы защиты важных объектов районного центра города Ельск. Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявлял, что в рамках попыток дестабилизировать ситуацию в стране зарубежная оппозиция планирует группой численностью от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины, захватить населенный пункт районного значения и направиться в сторону Минска.