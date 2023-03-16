В Париже полиция разогнала участников акции протеста против пенсионной реформы

По сведениям телеканала BFM, в манифестации принимали участие более 6 тыс. человек

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции разогнали с площади Согласия участников парижской манифестации против проведения правительством пенсионной реформы в обход парламента. Об этом сообщает в четверг корреспондент ТАСС с места событий.

Спустя час после начала первых столкновений между агрессивными демонстрантами и стоящими в оцеплении стражами порядка полиция применила слезоточивый газ, а также использовала автомобиль с водометом для разгона толпы и тушения разведенного перед оцеплением большого костра. После этого сотрудники полиции в защитной экипировке, выстроившись цепью, оттеснили участников демонстрации с площади на прилегающие улицы.

Полицейские приступили к разгону толпы по распоряжению префектуры полиции Парижа, уточнил телеканал BFM. По его данным, в манифестации принимали участие более 6 тыс. человек.

BFM со ссылкой на данные МВД также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Парижа 73 участника манифестации.

Как убедился корреспондент ТАСС, фактически площадь в настоящее время освобождена от протестующих. Группы хулиганов во время разгона толпы пытались поджигать строительные леса, установленные возле архитектурных объектов на площади, находящихся на реставрации. После того как манифестанты и находившиеся в их рядах погромщики были вытеснены с площади, акты вандализма продолжились в соседних кварталах. Хулиганы на своем пути поджигают мусорные баки, скутеры и автомобили, наносят надписи на стены домов. Сотрудники правоохранительных органов в защитной экипировке патрулируют пострадавшие от рук вандалов районы.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.

Голосование в Нацсобрании должно было завершить многодневные дебаты по предложенному правительством законопроекту. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет ряд льготных пенсионных режимов. В четверг утром Сенат Франции принял большинством голосов окончательную версию законопроекта.

В новость внесены изменения (17 марта 00:00 мск) - уточняются данные по числу задержанных в четвертом абзаце.