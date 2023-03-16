В Болгарии объявили о раскрытии заговора против сотрудников прокуратуры и МВД республики

По словам главного прокурора страны Ивана Гешева, участники преступной группы собирали деньги за отстранение от работы высших сотрудников полиции и прокуратуры

СОФИЯ, 16 марта. /ТАСС/. Прокуратура Болгарии утверждает, что раскрыла заговор политиков, бизнесменов и мафии против прокуроров и сотрудников МВД, а также против главного прокурора республики Ивана Гешева. Об этом было объявлено в четверг на пресс-конференции.

"Надеюсь, что Государственное агентство национальной безопасности и МВД предпримут необходимые действия, так как собранные доказательства показывают, что речь идет об организованной атаке олигархов, мафии и других лиц против органов власти и граждан, которые, в том числе, занимаются вопросами национальной безопасности", - сообщил главный прокурор.

Гешев заявил, что участники преступной группы собирали деньги за отстранение от работы высших сотрудников полиции и прокуратуры. Он утверждал, что за увольнение руководящего сотрудника полиции предлагало 400 тыс. левов (около €200 тыс.), а на отстранение главного прокурора "были выделены неограниченные финансовые ресурсы".

В ходе пресс-конференции были продемонстрированы собранные доказательства, в частности списки должностных лиц, увольнения которых необходимо было добиться, флэш-карты с аудиофайлами переговоров членов преступной группы и другие.

"Мы не допустим, чтобы эти лица, действующие подобным беспардонным образом, влияли на расследования, которые ведут наши сотрудники", - подчеркнул директор главного управления Национальной полиции Атанас Илков.

По делу задержаны два подозреваемых, расследование происшествия продолжается.