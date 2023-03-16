16 марта, 19:54
Военная операция на Украине

Шольц считает, что Украине нужны гарантии безопасности

По словам канцлера ФРГ, они будут после окончания конфликта

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Вопросы о гарантиях безопасности для Украины уже обсуждаются, но давать их нужно будет уже после окончания конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг в интервью газете Handelsblatt.

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"После войны гарантии безопасности будут абсолютно необходимы, это понятно. Дискуссии о том, как могут выглядеть такие гарантии, ведутся уже месяцы. Но для этого всего нужно окончание боевых действий и вывод российских войск. Уже к этому будут привязаны все остальные вопросы", - сказал он. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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