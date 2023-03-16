Блинкен подтвердил настрой США на поставки оружия Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что Вашингтон в настоящее время не настроен на дипломатическое взаимодействие с Россией для урегулирования украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты настроены в настоящее время на продолжение снабжения Киева оружием и военной техникой, а не на дипломатическое взаимодействие с Россией с целью урегулирования украинского кризиса. Это подтвердил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, на Украине "должен быть справедливый и прочный мир". "Справедливый в том смысле, что [он] отражает принципы Устава ООН. Если же речь идет о мире, который позволяет России сохранить всю полученную силой территорию, то это не справедливость", - считает глава внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, "прочным [мир на Украине должен быть] в том смысле, что никто не хочет, чтобы Россия повторила это [применение военной силы] через год, два или три".

"Держа в уме эти принципе, мы [США] каждый день прикидываем, можем ли положить конец войне. Я не вижу свидетельств того, что сейчас Россия заинтересована в дипломатическом урегулировании и переговорах, которые бы положили конец этой войне. Поэтому самым быстрым способом завершить ее является продолжение оказания поддержки Украине, чтобы она была сильна на поле боя <...>, дабы, будем надеяться, в какой-то момент [президент России Владимир] Путин понял реальность: что это должно остановиться, что он не добьется успеха, и что он готов к дипломатии и переговорам. Когда придет этот день, мы [США] будем первыми, кто пойдет на взаимодействие, чтобы положить конец [боевым действиям]. Но, как я сказал, в данный момент я никаких свидетельств этого не вижу", - утверждал Блинкен, выступая на пресс-конференции в Ниамее.

Блинкен отправился с визитами в Эфиопию и Нигер. Трансляцию его пресс-конференции Госдепартамент вел в прямом эфире через свой канал на портале YouTube.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заверял, Москва по-прежнему готова к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать Запад, если тот предложит организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном.