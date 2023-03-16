16 марта, 20:21

Белый дом не в курсе, принимал ли Байден решение о публикации видео инцидента с БПЛА

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отметила, что Пентагон "счел важным донести это до общественности"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер затруднилась ответить на вопрос о том, участвовал ли президент США Джо Байден в принятии решения о публикации видео инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Черным морем.

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"У меня не было каких-то разговоров <...> о том, как это произошло", - сказала она 16 марта на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Жан-Пьер отметила, что Пентагон "счел важным донести это до общественности".

Пентагон 16 марта опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, зафиксирован инцидент с американским БПЛА над Черным морем. Видео, опубликованное на одном из порталов Пентагона, длится 43 секунды. На сайте отмечается, что оригинальная запись была обрезана "с сохранением хронологического порядка событий". 

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