Politico: китайские компании в 2022 году поставляли в Россию ружья и бронежилеты

По информации газеты, таможенные данные говорят о том, что КНР продает российским фирмам товары двойного назначения

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Китайские компании в 2022 году якобы поставляли в Россию через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам. С таким утверждением выступила в четверг европейская версия газеты Politico, сославшаяся на таможенную и торговую документацию. Издание подчеркивает, что "в настоящее время неясно", используются ли указанные ружья в зоне специальной военной операции.

Газета констатирует, что таможенные данные не говорят о том, что Китай осуществляет поставки больших объемов оружия в Россию, но они якобы показывают, что страна продает российским фирмам товары двойного назначения.

Оказавшаяся в распоряжении журналистов документация охватывает период с июня по декабрь 2022 года. Согласно этим данным, одна из китайских компаний якобы отправила российской фирме в июне 2022 года партию из порядка тысячи ружей CQ-A, которые в документах значатся как "гражданские охотничьи ружья". Газета утверждает, что российские компании получили в ноябре и декабре 2022 года 12 партий деталей - аккумуляторов и видеокамер - к беспилотникам и более 12 тонн бронежилетов.

Авторы статьи отмечают, что новые данные появились на фоне заявлений властей США о том, что Китай якобы "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России", как говорил, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь заявлял, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такой вариант действий. Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружении.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что администрация Соединенных Штатов не обнаружила никаких доказательств того, что Китай направляет России вооружения для применения их во время специальной военной операции на Украине.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что китайские власти не приемлют угроз и давления США на российско-китайские отношения в контексте якобы "оказания Китаем военной помощи России".