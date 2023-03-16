Британия, ФРГ, США и Франция заявили, что не планируют нормализовать отношения с Сирией

Правительства четырех стран также высказались за необходимость привлечения к ответственности всех виновных в нарушениях и преступлениях, совершенных за годы гражданской войны в Сирии

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Страны Запада не будут нормализовать отношения с Сирией, пока не будет найдено политическое разрешение гражданской войны в этой стране. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в четверг правительствами Великобритании, Германии, США и Франции по случаю 12-й годовщины начала конфликта в Сирии.

"Мы не нормализуем отношения с режимом [президента САР Башара] Асада, мы не финансируем устранение ущерба, нанесенного режимом во время конфликта, и не отменяем санкций. Ради блага сирийского народа, мы не нормализуем [отношения], пока не будет истинного и долгосрочного прогресса в сторону политического решения", - говорится в совместном заявлении. Правительства четырех стран пояснили, что в свете землетрясения в Турции в феврале, которое также привело к гибели около 10 тыс. человек в Сирии, они сделали исключение из санкционного режима, чтобы доставить в страну гуманитарную помощь.

Они подчеркнули, что несмотря на этот шаг, изменения общего подхода в отношении к Дамаску нет, призвав "к политическому процессу под управлением самих сирийцев при содействии ООН и в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН".

Правительства Великобритании, Германии, США и Франции вновь высказались за необходимость привлечения к ответственности всех виновных в нарушениях и преступлениях, совершенных за годы конфликта. Как отмечается в заявлении, он привел к гибели "почти четверти миллиона гражданских лиц в Сирии". Правительства четырех западных стран также призвали все стороны конфликта "освободить или сообщить о судьбе и местонахождении более 155 тыс. человек, которые на сегодняшний день до сих пор незаконно удерживаются или считаются пропавшими без вести".

15 марта 2011 года в нескольких городах Сирии начались массовые выступления ("День гнева") против правящего страной с 2000 года президента Башара Асада. Эти события положили начало противостоянию официальных властей и внутренней оппозиции, которое вскоре переросло в гражданскую войну с участием международных сил.