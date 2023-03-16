На Украине сообщили о продолжении контактов с КНР по переговорам Зеленского и Си Цзиньпина

По данным газеты The Wall Street Journal, председатель КНР якобы планирует провести онлайн-переговоры с украинским лидером

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Киев продолжает контактировать с Пекином по поводу разговора украинского президента Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил четверг в эфире телеканала "Рада" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Точно не можем сказать, потому что переговоры об этом идут", - сказал Подоляк в ответ на вопрос, состоится ли разговор между главами государств.

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Си Цзиньпин якобы планирует провести онлайн-переговоры с Зеленским. По сведениям издания, на следующей неделе китайский лидер рассчитывает посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а после этого поговорить с украинским лидером. Однако внешнеполитическое ведомство Китая не предоставило конкретной информации о предполагаемых планах Си Цзиньпина провести встречу в онлайн-формате с Зеленским.

В новость была внесена правка (23:58 мск) - уточняется должность Подоляка в лиде, верно - советник главы офиса.