На акции против пенсионной реформы в Париже полиция задержала более 120 человек

Площадь Согласия освободили от протестующих

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали в центре Парижа более 120 участников манифестации против пенсионной реформы. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные МВД.

Первые стычки между демонстрантами и стоящими в оцеплении полицейскими на площади Согласия произошли примерно в 21:00 по мск 16 марта. Спустя полтора часа полиция приступила к разгону демонстрантов, применяя водомет и слезоточивый газ.

Как убедился ТАСС, площадь уже освобождена от протестующих. Группы демонстрантов во время разгона толпы пытались поджигать строительные леса, установленные возле архитектурных объектов на площади, находящихся на реставрации. После того как манифестанты и находившиеся среди них погромщики были вытеснены с площади, акты вандализма продолжились в соседних кварталах. Хулиганы на своем пути поджигали мусорные баки, скутеры и автомобили, наносили надписи на стены домов. Сотрудники правоохранительных органов в защитной экипировке патрулируют пострадавшие от рук вандалов районы.

Протесты по всей стране

Помимо Парижа, массовые демонстрации против реформы и действий правительства прошли в других городах Франции. Около 10 тыс. человек вышли на улицы Тулузы, крупные марши прошли в Бордо, Гренобле, Страсбурге, Тулоне, Лилле, Нанте. Местами были зафиксированы столкновения с полицией и беспорядки, как, например, в Амьене, Лионе или Ренне, где правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы. В Дижоне протестующие сожгли чучело президента Франции Эмманюэля Макрона и нанесли ущерб зданию мэрии.

Особенно серьезные инциденты были зафиксированы в Марселе, где, по данным Agence France-Presse, хулиганы в масках били витрины магазинов, банков и страховых компаний, поджигали мусорные баки и автомобили. Свои действия они сопровождали призывами к массовому вандализму и насилию в отношении представителей власти и "буржуазии".

Принудительное принятие законопроекта

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет часть льготных пенсионных режимов. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.