СNN: США проводят оценку целесообразности полетов разведывательных БПЛА над Черным морем

По данным телекомпании, что во время проведения анализа маневры беспилотников прекращать не будут

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. США оценивают целесообразность проведения разведывательных миссий с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Черного моря. Об этом сообщил в четверг телеканал СNN со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

По их данным, в Пентагоне "взвешивают стоимость и целесообразность" таких полетов после инцидента с БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper, который упал в международных водах Черного моря 14 марта. Как подчеркивает телекомпания СNN, американские военные изучают маршруты полетов своих БПЛА и оценивают, каким образом снизить риск военной конфронтации с Россией.

Некоторые представители Пентагона считают, что прекращение полетов американских БПЛА над Черным морем негативно скажется на сборе разведданных, связанных с украинским кризисом. При этом у США "есть альтернативные возможности по сбору данных при помощи спутников", утверждает СNN.

Телекомпания подчеркивает, что на время проведения анализа полеты беспилотников не будут прекращены. Так, по ее данным, после инцидента с MQ-9 американские военные направили аналогичный БПЛА для изучения района инцидента. Кроме того, подчеркивает СNN со ссылкой на источники, в ближайшие дни США планируют направить в район Черного моря еще один беспилотник.