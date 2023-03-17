В Конгрессе заявили, что война с наркокартелями должна быть единственной войной США

Республиканка Марджори Тейлор Грин считает, что Вашингтону не стоит уделять много внимания конфликту на Украине

ТАСС, 17 марта. США должны сосредоточиться на войне с мексиканскими наркокартелями, а не на украинском конфликте, считает член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка, штат Джорджия).

"Все, что мы слышим в Вашингтоне, это "война на Украине, война на Украине". Я не слушаю иностранные барабаны войны. Единственная война, которую мы должны вести, это против мексиканских картелей, потому что они уже воюют с нами, убивая американцев каждый день", - написала она 16 марта в Twitter.

В начале марта сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил за принятие закона, который бы приравнял некоторые мексиканские наркокартели к "иностранным террористическим группам". В свою очередь член Палаты представителей, республиканец Дэн Креншоу напомнил, что еще в январе предложил санкционировать применение военной силы против наркокартелей в Мексике.