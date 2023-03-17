Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов и 3 корабля НОАК

По данным тайваньского оборонного ведомства, пять аппаратов пересекли так называемую срединную линию пролива и зашли в опознавательную зону ПВО

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 марта. /ТАСС/. Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе 15 летательных аппаратов и три корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства острова, опубликованном в пятницу в Twitter.

"Сегодня по состоянию на 06:00 (01:00 мск) в районе Тайваня было обнаружено 15 летательных аппаратов и три корабля НОАК", - сказано в сообщении.

Как утверждается в заявлении, пять воздушных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него. Среди них самолет радиолокационной разведки Y-8, два истребителя J-16 и два беспилотника WZ-7.

НОАК регулярно направляет свои самолеты и корабли к Тайваню после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В КНР считают подобные поездки провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают одной из провинций КНР и призывают иностранные государства соблюдать политику "одного Китая".