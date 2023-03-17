Киссинджер: налаживание связей Тегерана и Эр-Рияда меняет стратегический баланс в регионе

По словам бывшего госсекретаря США, на Ближнем Востоке все более важную роль играет Китай

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Достижение Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая договоренностей о нормализации отношений серьезно меняет стратегическую ситуацию на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью внешнеполитическому обозревателю газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу, выдержки из которого были опубликованы в четверг.

"Я вижу в этом значительное изменение стратегической ситуации на Ближнем Востоке", - отметил экс-руководитель американского внешнеполитического ведомства. "Китай в последние годы объявил, что ему нужно участвовать в создании миропорядка, - добавил политик. - Теперь он сделал важный шаг в этом направлении".

Бывший госсекретарь отметил, что Китай играет все более важную роль на Ближнем Востоке. Говоря о мерах, принимаемых израильской стороной против Тегерана, Киссинджер подчеркнул, что "при давлении на Иран теперь нужно будет учитывать интересы Китая".

Киссинджер занимал в 1973-1977 годах пост госсекретаря США. В 1969-1975 годах он являлся помощником президента США по национальной безопасности.

Сам Игнейшес в публикации констатировал, что договоренности между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая свидетельствуют о том, что США "более не являются незаменимой державой в регионе". По мнению обозревателя, это "предвещает начало многополярности" на Ближнем Востоке.

Игнейшес приводит в статье данные источников, согласно которым в марте секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на консультациях с представителями Китая и Саудовской Аравии признал, что Тегеран поддерживает силы движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене и согласился прекратить отправку им вооружений. Иранская сторона также якобы обещала напрямую или через подконтрольные ей силы не осуществлять атаки против Саудовской Аравии.

Иран и Саудовская Аравия 10 марта договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление. В нем указывалось, что Тегеран и Эр-Рияд привержены принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также планируют возобновить сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, науки и техники.