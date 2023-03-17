17 марта, 04:00

В Туркмении началось досрочное голосование на парламентских выборах

Его могут посетить граждане, отправляющиеся в длительные командировки или отпуск

АШХАБАД, 17 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах депутатов Меджлиса (парламента) началось в Туркмении. Об этом в пятницу сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, процедура прежде всего предусмотрена для граждан, выезжающих в длительные командировки или отпуск, а также для тех, кто по тем или иным причинам в день выборов 26 марта не сможет прийти проголосовать на свой избирательный участок.

По данным Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркмении, все этапы предвыборной кампании организованы своевременно, в соответствии с требованиями действующего национального законодательства и общепринятыми международными нормами. Все 2 644 избирательных участка страны полностью готовы к работе, в том числе ждут своих избирателей 42 избирательных участка за рубежом при дипломатических миссиях Туркмении.

Выборы в парламент Туркмении назначены на 26 марта. В этот день будут избираться члены народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления. 

Теги:
Туркмения
© Информационное агентство ТАСС
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