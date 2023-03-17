Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Экс-президент Туркмении назвал турецкого лидера выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня, который проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего, но и всех мусульманских народов

АШХАБАД, 17 марта. /ТАСС/. Председатель Халк маслахаты (Народного совета), лидер туркменского народа и экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила в пятницу официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По данным издания, с такой инициативой Бердымухамедов выступил в четверг на на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре. Сообщается, что Бердымухамедов назвал Эрдогана выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня, который проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего, но и всех мусульманских народов.

Исходя из этого, он предложил выдвинуть президента Турции на Нобелевскую премию мира, добавив, что Эрдоган может стать первым среди глав государств и правительств стран исламского мира, удостоенным этой награды в XXI веке.

По правилам Нобелевского комитета, правом выдвигать кандидатов на получение премии мира обладают действующие главы государств, члены правительств и национальных парламентов, лауреаты премии прошлых лет, профессора в области права и гуманитарных наук, члены международных судов, действующие и бывшие члены Нобелевского комитета. Лауреаты избираются Нобелевским комитетом, который назначает парламент Норвегии.

Согласно данным на сайте комитета, в 2023 году на Нобелевскую премию мира заявлены 305 кандидатов, из которых 212 - физические лица и 93 - организации. Комитет может назвать имена кандидатов, а также тех, кто их предложил, только спустя 50 лет.

Саммит ОТГ состоялся в четверг в турецкой столице. Основное внимание было уделено мерам по ликвидации последствий землетрясений в Турции и помощи стране.