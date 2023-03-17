Генпрокуратура Казахстана зафиксировала 23 факта нарушения норм выборного законодательства

По словам заместителя генерального прокурора республики Жандоса Умиралиева, все виновные понесли административное наказание

АСТАНА, 17 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана зарегистрировала 23 факта нарушения норм законодательства перед выборами в Мажилис (нижнюю палату парламента). Об этом сообщил в пятницу заместитель генерального прокурора республики Жандос Умиралиев.

"Допущены нарушения норм выборного законодательства. Нами зафиксированы 23 таких факта. Все факты проверены, виновные понесли административное наказание", - сказал Умиралиев.

По его словам, больше всего нарушений касались проведения незаконной предвыборной агитации. Кроме того, зарегистрированы случаи срыва и порчи агитационных материалов, а также проведение незаконных опросов общественного мнения в социальных сетях и распространение анонимных агитационных материалов.

Внеочередные выборы в Мажилис назначены на 19 марта, в них примут участие все семь зарегистрированных в стране партий. В этот же день пройдут выборы депутатов местных представительных органов. Досрочные выборы в нижнюю палату парламента организованы по смешанной избирательной системе: 70% депутатов избираются по партийным спискам, 30% - по одномандатным округам. Выборы считаются состоявшимися при любой явке избирателей.