Politico: на Западе и на Украине сомневаются в целесообразности удержания Артемовска

Как пишет газета, ВСУ несут тяжелые потери

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Представители Запада и Украины выражают сомнения в целесообразности решения киевских властей продолжать удерживать Артемовск (украинское название - Бахмут) силами ВСУ, которые несут тяжелые потери. Об этом в пятницу сообщило издание Politico.

По его данным, украинские войска были фактически окружены, а также понесли огромные потери и столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов, что вызвало дискуссию о необходимости отступления на другую оборонительную линию. "Однако президент Украины Владимир Зеленский не уступает и настаивает на том, что его высшее командование едино во мнении, что необходимо продолжать изнурительную оборону города, которая длится месяцы," - пишет газета, подчеркивая, что позиция Зеленского вызывает растущее беспокойство со стороны союзников Киева и критику некоторых западных военных аналитиков.

Как сообщает Politico, недовольство решениями Киева как со стороны Запада, так и на Украине "сначала было тихим и высказывалось за кулисами, однако теперь выплескивается наружу". Газета отмечает, что сражение за Артемовск может утратить тактическую важность и превратиться в испытание воли.

15 марта издание информировало, что ВСУ с начала конфликта потеряли более 100 тыс. военнослужащих. Наибольшие потери украинские силы понесли именно в Артемовске. Также неоднократно сообщалось, что украинские военные испытывают острую нехватку боеприпасов.