Глава Приднестровья продлил на 60 суток режим безопасности в связи с угрозой терактов

Он предусматривает усиленное патрулирование в населенных пунктах, на въезде в которые ранее были установлены блокпосты и вооруженная охрана

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский продлил желтый уровень террористической опасности до 19 мая. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте администрации президента республики.

"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого - желтого - уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в указе. Эти меры предусматривают усиленное патрулирование в населенных пунктах, на въезде в которые ранее были установлены блокпосты и вооруженная охрана.

На прошлой неделе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который готовился в отношении должностных лиц. Организаторы планировали в центре Тирасполя привести в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство. Сообщалось о задержании двух подозреваемых, один из которых уже дал показания. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что диверсия санкционирована и подготовлена Службой безопасности Украины.

В апреле прошлого года в республике произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания Мнистерства государственной безопасности, были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

Красносельский тогда заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также обвинил в содействии спецслужбы Молдавии. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая прошлого года он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.