Президент Филиппин поставил задачу распустить частные вооруженные формирования

По словам министра национальной обороны республики Карлито Гальвеса - младшего, будут определены горячие точки, где местные чиновники подвергаются нападениям

БАНГКОК, 17 марта. /ТАСС/. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший поставил задачу расформировать частные армии после недавних нападений на правительственных чиновников в регионах страны. Об этом в пятницу сообщила газета INQUIRER со ссылкой на министра национальной обороны республики Карлито Гальвеса - младшего.

"Выполнение нашего мандата стало более срочным, чем когда-либо, в связи с указанием президента Фердинанда Р. Маркоса - младшего "расформировать частные армии и определить горячие точки, где местные чиновники подвергаются нападениям", - приводит газета слова министра.

4 марта девять человек, включая губернатора провинции Восточный Негрос Роэля Дегамо, были убиты в его резиденции, отмечает издание.

Ранее, 19 февраля, шесть человек, включая вице-мэра филиппинского города Апарри Роммеля Аламеда, были убиты при нападении в провинции Кагаян. Нападавшие на белом минивэне перекрыли шоссе возле одной из школ в городе Багабаг, а когда подъехал автомобиль с чиновником, расстреляли его. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, где была констатирована их смерть.