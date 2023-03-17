МИД КНР: отношения Китая и России не подвержены вмешательству и угрозам третьих стран

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь заявил, что Пекин и Москва "поддерживают открытые и честные отношения"

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Китайско-российские отношения нацелены на глобальное развитие и не подвержены вмешательству, а также угрозам третьих стран. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай и РФ поддерживают открытые и честные отношения, <…> они нацелены на повышение благополучия народов двух государств, на продвижение глобального развития, не подвержены вмешательству, а также угрозам третьей стороны", - сообщил он на брифинге, комментируя информацию о том, что КНР "оказывает военную поддержку России и систематически помогает ей обходить санкции".

Как уточнил китайский дипломат, Пекин на принципах равноправия и взаимного уважения укрепляет отношения с другими государствами, включая РФ. По поводу экспорта оружия Ван Вэньбинь отметил, что власти КНР занимают по этому вопросу "осторожную и ответственную позицию".

"Мы также однозначно против, чтобы кто бы то ни было прибегал к санкциям и юрисдикции "длинной руки" (экстерриториальное распространение национального законодательства - прим. ТАСС) без одобрения Совета Безопасности ООН", - подытожил он.

Как сообщила в четверг европейская версия газеты Politico со ссылкой на таможенную документацию, китайские компании в 2022 году якобы поставляли в Россию через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию стрелковое оружие, бронежилеты, а также компоненты к беспилотникам. В то же время авторы издания отмечают, что пока не известно, используются ли эти вооружения в зоне специальной военной операции.