СМИ: россиян нет среди девяти задержанных в Польше подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Иностранцы являются гражданами Украины и Белоруссии, сообщила газета Rzeczpospolita

ВАРШАВА, 17 марта. /ТАСС/. Польские спецслужбы задержали по подозрению в шпионаже в пользу России девять граждан Украины и Белоруссии, в этой группе нет россиян. Об этом сообщила в пятницу газета Rzeczpospolita.

"Люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Вероятно, поэтому были завербованы представители других национальностей", - цитирует газета слова своего источника.

В течение последних нескольких дней Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. Как заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, координирующий работу польских спецслужб, задержанные якобы "проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки". Как утверждается, в частности, они отслеживали передвижение грузов на железных дорогах Польши, устанавливали камеры и датчики.

Прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже в пользу России, а также участии в организованной преступной группе. Им грозит до 9 лет лишения свободы.