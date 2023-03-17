СМИ: в Латакии приземлился самолет с гуманитарной помощью из Чечни

Землетрясения в Турции и Сирии

Как сообщает агентство SANA, борт доставил 40 тонн продовольствия в Сирию

БЕЙРУТ, 17 марта. /ТАСС/. Самолет из Чечни с гуманитарной помощью для пострадавших в результате землетрясений жителей Сирии приземлился в пятницу в международном аэропорту Латакии на западе арабской республики. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По его информации, борт доставил в Латакию 40 тонн продовольствия. Другие подробности агентство не приводит.

Как сообщил 7 марта глава Чечни Рамзан Кадыров, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит средства на приобретение жилья 9 тыс. семей из Сирии, которые остались без него в результате землетрясений.