17 марта, 08:15
Землетрясения в Турции и Сирии

СМИ: в Латакии приземлился самолет с гуманитарной помощью из Чечни

Как сообщает агентство SANA, борт доставил 40 тонн продовольствия в Сирию

БЕЙРУТ, 17 марта. /ТАСС/. Самолет из Чечни с гуманитарной помощью для пострадавших в результате землетрясений жителей Сирии приземлился в пятницу в международном аэропорту Латакии на западе арабской республики. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

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По его информации, борт доставил в Латакию 40 тонн продовольствия. Другие подробности агентство не приводит.

Как сообщил 7 марта глава Чечни Рамзан Кадыров, Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит средства на приобретение жилья 9 тыс. семей из Сирии, которые остались без него в результате землетрясений. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичСирияРоссияЧечняЗемлетрясения в Турции и Сирии
© Информационное агентство ТАСС
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