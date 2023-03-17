Япония и США провели учения ВВС из-за ракетного пуска КНДР

Токио и Вашингтон задействовали в них по четыре истребителя F-15 и F-16

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США в пятницу провели совместные учения с участием боевых самолетов из-за осуществленного 16 марта запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Соответствующий доклад опубликовал Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Отмечается, что от Японии были задействованы четыре истребителя F-15, от США - четыре истребителя F-16. Цель учений заключалась в укреплении японо-американского альянса за счет отработки коммуникации между военными и улучшения их навыков.

В пятницу радиостанция "Голос Кореи" проинформировала, что КНДР 16 марта провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17. Ракета была запущена с аэродрома в Пхеньяне. Она пролетела 1 тыс. км, а максимальная высота полета составила 6 045 км. Также, согласно приведенным данным, время полета МБР с момента старта до поражения условной цели в Японском море составило примерно 67 минут.

Проведенный 16 марта в КНДР ракетный запуск стал восьмым с начала этого года. Он был осуществлен перед началом первого за 12 лет визита президента Южной Кореи в Японию, где одной из тем переговоров президента Юн Сок Ёля и японского премьера Фумио Кисиды стала ракетно-ядерная программа Пхеньяна.