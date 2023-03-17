В Белоруссии сообщили об обнаружении с начала года 10 погибших беженцев из ЕС на границе

Польские, латвийские и литовские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию незаконных мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Жертвами действий силовиков приграничных с Белоруссией стран Евросоюза, вытесняющих беженцев на территорию Белоруссии, с начала года стали 10 мигрантов. Об этом в пятницу ТАСС сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

"В этом году наблюдается трагичная тенденция, если говорить о количестве погибших мигрантов: с начала года - 10 человек [погибших], и четверо из них обнаружены на латвийской границе, чего раньше не было с начала миграционного кризиса в 21 году", - сказал он.

Польские, латвийские и литовские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию незаконных мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году было пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года по январь 2023 года в непосредственной близости от границы были обнаружены более 20 тел погибших беженцев, большая часть из них - у польской границы.