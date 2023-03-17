ОИС направит в Афганистан делегацию для проверки соблюдения прав женщин

Специальный представитель организации по Афганистану передал временному правительству послание о необходимости пересмотра решения о доступе женщин к образованию и рынку труда

ТЕГЕРАН, 17 марта. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) направит в Афганистан делегацию, которая рассмотрит ситуацию в области соблюдения прав женщин в сфере образования и занятости. Об этом в пятницу сообщил генеральный секретарь ОИС Хисейн Брахим Таха.

"Делегация исламских богословов под эгидой Международной исламской академии фикха будет направлена для переговоров и проверки соответствия религиозным нормам положения женщин в обществе", - цитирует его телеканал TOLOnews.

Таха заявил, что специальный представитель организации по Афганистану передал временному правительству, созданному движением "Талибан" (запрещено в РФ), послание о необходимости пересмотра решения о доступе женщин к образованию и рынку труда. Генеральный секретарь также подтвердил намерение организации оказывать помощь Афганистану.

С приходом к власти в 2021 году талибы закрыли средние школы для девочек, приостановили занятия для девушек в вузах, ввели запрет на присутствие в университетах женщин, в том числе и представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны иностранных государств и международных организаций, включая ООН.