В Белоруссии заявили, что украинские силовики на границе используют нацистскую символику

Официальный представитель белорусского Государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил, что также военнослужащие Украины вывешиваются на границе чучела, флаги, под которыми в годы Великой Отечественной войны коллаборанты в Белоруссии действовали совместно с фашистами

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Украинские силовики, находящиеся на пунктах пропуска на белорусской границе, используют нацистскую символику. Об этом в пятницу ТАСС сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

"Украинские военнослужащие в пунктах пропуска напротив наших пунктов пропуска выставили пропагандистские плакаты. Также вывешиваются на границе чучела, флаги, под которыми в свое время [в годы Великой Отечественной войны] коллаборанты в Белоруссии действовали совместно с фашистами. Буквально вчера в одном из пунктов пропуска украинцами был вывешен флаг Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), что говорит об их настроениях, националистических веяниях", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце января утвердил решения по охране государственной границы в 2023 году, в рамках которых основные усилия будут сосредоточены на украинском направлении. По данным Государственного пограничного комитета, по состоянию на начало года в районе белорусской границы Украина сосредоточила группировку из 17,2 тыс. военнослужащих, Киев продолжает оборудование инженерных заграждений, в том числе минных полей, осуществляется подрыв мостов. Украинская сторона регулярно совершает на границе провокационные действия, в том числе с использованием оружия, в 2022 году было зафиксировано 88 таких случаев. Ранее погранкомитет сообщал, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы. Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км.