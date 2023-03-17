В Минске считают, что Польша ставит заграждения на границе без видимой необходимости

Польша ранее сообщила о проведении мероприятий по укреплению границ с РФ и Белоруссией, в рамках которых осуществляется установка инженерных сооружений, в том числе противотанковых ежей

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Польша устанавливает на границе с Белоруссией инженерные заграждения, в том числе противотанковые, без видимой на то необходимости. Об этом в пятницу ТАСС сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

"Мы зафиксировали в [пограничных] пунктах пропуска, особенно тех, которые закрыты [польской стороной], выставленные дополнительные противотанковые ежи, бетонные плиты и блоки. Заявляется [польской стороной], что это с целью усиления какого-то делается, однако такой необходимости, очевидно, нет", - сказал он.

В начале марта Польша заявила о проведении мероприятий по укреплению границ с Россией и Белоруссией, в рамках которых осуществляется установка инженерных сооружений, в том числе противотанковых ежей. В Варшаве назвали эти действия элементом "стратегии обороны и сдерживания".