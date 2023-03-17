США и Южная Корея проведут совместные десантные учения впервые с 2018 года

Маневры пройдут с 20 марта по 3 апреля

СЕУЛ, 17 марта. /ТАСС/. Военные Республики Корея и США впервые за пять лет начнут на следующей неделе в районе города Пхохан крупномасштабные учения Ssangyong по высадке морского десанта. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Военно-морские силы Республики Корея и Корпус морской пехоты.

Маневры пройдут с 20 марта по 3 апреля, их цель - укрепление боеготовности и взаимодействия вооруженных сил двух стран. В последний раз подобные учения прошли в 2018 году: предыдущая администрация стремилась к дипломатическому диалогу с Пхеньяном.

"Предстоящие тренировки продемонстрируют готовность союзников реализовать "мир посредством силы", мы укрепим совместную обороноспособность в целях защиты Республики Корея", - сказал командующий Корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Ким Ге Хван.

К учениям привлекут десантные войска "на уровне дивизии", около 30 кораблей, включая десантные, около 30 самолетов и вертолетов, около 50 десантных средств. Впервые примут участие 40 морских пехотинцев Великобритании. Военные из Австралии, Филиппин и Франции будут присутствовать в качестве наблюдателей.

В ходе маневров военные США и Республики Корея отработают разминирование, нейтрализацию противника на суше, огневое прикрытие высадки, морское и воздушное десантирование. Как указывает Yonhap, недавно союзники провели учения сил специального назначения. По информации агентства, в ходе тех маневров отрабатывается сценарий по ликвидации руководства противника.