В ФРГ считают, что инцидент с БПЛА говорит о вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Вашингтон предоставляет Киеву в режиме реального времени разведданные, необходимые для принятия военных решений, отметила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Падение американского беспилотника (БПЛА) в Черное море свидетельствует о том, насколько глубоко Запад вовлечен в события на Украине.

Такое мнение высказала в пятницу депутат Бундестага, экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт.

"Инцидент с БПЛА показывает, насколько глубоко Запад уже впутался в войну на Украине", - написала политик в Twitter. "Сейчас США предоставляют Украине в режиме реального времени разведданные, необходимые для принятия военных решений. Когда, наконец, будет остановлено безумие и сделана ставка на дипломатию?" - задалась вопросом Вагенкнехт, которая ранее неоднократно призывала активизировать дипломатические усилия для достижения мира на Украине.