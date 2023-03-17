Секретарь Совбеза Армении обсудил с генсеком ОДКБ ситуацию на границе с Азербайджаном

Имангали Тасмагамбетов доложил о ситуации вокруг демаркации границы между Таджикистаном и Киргизией

ЕРЕВАН, 17 марта. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов в пятницу в Ереване обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба армянского Совбеза.

"На встрече Григорян и Тасмагамбетов обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Генсек ОДКБ доложил о ситуации вокруг демаркации границы между Таджикистаном и Киргизией. Секретарь Совбеза Армении представил собеседнику ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Он также коснулся сделанного накануне заявления президента Азербайджана, отметив, что оно противоречит Пражским и Сочинским заявлениям", - отмечается в сообщении.

16 марта МИД Армении осудил выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите Организации тюркских государств в Анкаре, где он "представил суверенную территорию Армении под вымышленным названием "Западный Азербайджан".

Генсек ОДКБ прибыл в Армению с двухдневным рабочим визитом в четверг. Он уже посетил курортный город Джермук, вблизи которого в сентябре 2022 года шли боевые действия между армянскими и азербайджанскими военными, а также провел встречу с министром обороны Суреном Папикяном.