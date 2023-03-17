17 марта, 09:59

Главком Швеции заявил о готовности ВС страны к вступлению в НАТО

Приготовления к членству в альянсе начались в ВС страны прошлым летом и охватывали десять областей, в том числе системы поддержки управления и противовоздушную оборону

СТОКГОЛЬМ, 17 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Швеции полностью готовы к вступлению страны в НАТО. Об этом заявил в пятницу главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден в интервью телеканалу SVT.

"Мы готовы и в отдельных областях могли бы уже сегодня поддержать потенциал сдерживания, которым НАТО располагает и в котором нуждается", - сказал он.

Приготовления к членству в альянсе начались в ВС Швеции прошлым летом и охватывали десять областей, в том числе системы поддержки управления и противовоздушную оборону. Бюден сообщил, что уже сейчас Швеция могла бы участвовать в патрулировании воздушного пространства и выполнять задачи в море.

Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. На сегодняшний день 28 из 30 стран блока (кроме Венгрии и Турции), ратифицировали их заявки.

Расширение Североатлантического альянса (НАТО) на восток

  

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Швеция
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