МИД КНР согласился с мнением Лаврова о дестабилизирующей роли США в Азии

Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь заявил, что Западу следует прекратить проводить политику, в основе которой лежат сугубо эгоистичные интересы

ПЕКИН, 17 марта. /ТАСС/. Китайские власти согласны с тем, что попытки англосаксонского мира расширить натовскую инфраструктуру на восток серьезно дестабилизируют ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя соответствующее утверждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"США, Великобритания и Австралия должны прислушаться к голосу международного сообщества и стран региона, прекратить создавать политические блоки, перестать содействовать военной конфронтации, - подчеркнул он на брифинге. - Тем самым они наносят серьезный удар по миру и стабильности в АТР, <…> стремясь создать азиатский аналог НАТО".

По словам китайского дипломата, Западу следует прекратить проводить политику, в основе которой лежат сугубо эгоистичные интересы. Ван Вэньбинь отметил, что в итоге западные страны создают угрозу для международной системы по нераспространению ядерного оружия. Он также подчеркнул, что действия Вашингтона, Лондона и Канберры "наносят серьезный удар по структуре регионального сотрудничества", где ключевую роль играет Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что создание англосаксонским миром блоковых структур по типу AUKUS и продвижение натовской военной инфраструктуры в Азию "делает очень серьезную заявку на конфронтацию на долгие-долгие годы".

AUKUS - партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности, созданное в 2021 году. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых заступят на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.