Коалиция левых сил парламента Франции заявила о поддержке вотума недоверия правительству

Лидер партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон добавил, что призывает жителей страны принимать участие в акциях протеста против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Коалиция левых сил французского парламента "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) поддержит предложение о вынесении вотума недоверия правительству республики на фоне объявления премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте. Об этом в пятницу в эфире радиостанции France Inter сообщил Жан-Люк Меланшон, лидер партии "Неподчинившаяся Франция", депутаты от которой входят в NUPES.

"Мы приняли решение максимально увеличить шансы вынесения вотума недоверия, поэтому решили отозвать нашу собственную заявку в пользу предложения группы LIOT (группа независимых депутатов и представителей заморских территорий - прим. ТАСС)", - сказал он.

Политик также добавил, что призывает жителей страны принимать участие как в спонтанных, так и в организованных профцентрами акциях протеста против пенсионной реформы.

В четверг Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет несколько льготных пенсионных режимов. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.