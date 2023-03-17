В Монголии поддержали вето президента на закон о защите прав человека в соцсетях

По данным парламента страны, из 46 депутатов 41 одобрил президентское вето

УЛАН-БАТОР, 17 марта. /ТАСС/. Большинство депутатов Великого государственного хурала (парламента) Монголии проголосовали в поддержку вето президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха на закон о защите прав человека в социальных сетях, который многие граждане страны восприняли как попытку введения политической цензуры.

Как в пятницу сообщила пресс-служба парламента, из 46 присутствовавших на общем заседании депутатов 41 парламентарий проголосовал за поддержку президентского вето. Всего в хурал входит 76 депутатов.

Закон о защите прав человека в соцсетях был принят за короткий срок. Как подсчитали журналисты, законопроект, внесенный во второй половине дня 18 января, был одобрен спустя 48 часов, вечером 20 января. Это был заключительный день осенней сессии, когда депутаты разошлись на каникулы.

Многие монгольские СМИ и граждане критиковали некоторые положения нового закона. В частности, высказывались опасения, что правящая Народная партия воспользуется им для ограничения критики в соцсетях во время парламентских выборов летом 2024 года. Сторонники закона обуславливали необходимость его принятия ростом в Монголии числа преступлений, совершаемых в онлайн-среде, а также количества кибератак, направленных против страны.

Большинство депутатов согласилось с тем, что это первый закон Монголии, регулирующий правоотношения по защите прав и свобод человека в интернете, поэтому он должен быть представлен в парламент повторно после консультаций с общественностью.

Отклоненный закон запрещал публиковать в соцсетях и мессенджерах информацию о любых должностных лицах без согласия правительства. Предполагалось создание специальной структуры при министерстве юстиции и внутренних дел, которая бы отслеживала и проверяла такие онлайн-публикации. Сотрудники этой службы должны были также блокировать сообщения, содержащие оскорбления государственных символов, национальных, исторических и культурных ценностей, а также культуры и обычаев Монголии. Также закон позволял удалять из соцсетей информацию, составляющую гостайну или угрозу национальному единству.

Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух воспользовался правом вето 30 января 2023 года после обращений к нему граждан в соцсетях и критики закона в СМИ.